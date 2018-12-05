Екатеринбург, 5 декабря, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В американском городе Анкоридже на Аляске обнаружили почти копию снесённой в Екатеринбурге Краснознамённой группы с Орденом Ленина. Максимально схожая с советским памятником скульптура украшает вход в главный музей города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Stephen Rees Роберт Пфиценмайер. «Кристаллическая решетка»

Как указано на сайте учреждения, архитектурная композиция под названием «Кристаллическая решетка» из алюминия сделана еще в 1985 году американским художником и скульптором Робертом Пфиценмайером. «Решётка» почти полностью схожа с екатеринбургской Краснознамённой группой, сделанной на 11 лет раньше американской работы.

В музее сравнивают «геометрический дизайн» объекта с «геологическими образованиями минеральных кристаллов». «Работа игривая и привлекательная, спроектирована так, что посетители могут ходить под скульптурой и вокруг нее и видеть ее с разных углов. Скульптура весит около 7000 фунтов, но из-за того, что формы сужаются до узких точек на уровне земли, работа дает иллюзию чего-то очень лёгкого, едва защищенного. А насыщенный красный цвет был выбран, чтобы контрастировать с белым снегом и тёмным небом на Аляске зимой», — указано на сайте учреждения.

Роберт Пфиценмайер (р. 1947) является известным культурным деятелем в своем штате. Еще в 1979 году в музее Анкориджа организовали персональную выставку художника. Пфиценмайер преподавал в известной школе дизайна Парсонс и других учебных заведениях.

Напомним, что Краснознамённую группу с Орденом Ленина спроектировал директор Уральского филиала Института технической эстетики (ВНИИТЭ), художник-конструктор Ролен Шейн. Авангардная красная стела, подаренная Екатеринбургу за его выдающиеся трудовые, военные и научные заслуги, украшала собой центр города. Эскиз памятника сотворила архитектор Галина Охлупина, а свои коррективы внёс в памятник бывший главный архитектор Геннадий Белянкин. Непосредственно в жизнь проект воплотили рабочие завода имени Калинина.

В отличие от властей Анкориджа, мэрия Екатеринбурга посчитала себя вправе распоряжаться культурным наследием по своему усмотрению и с большим скандалом снесла известный памятник в январе 2013 года. Такой «демарш» был встречен городской общественностью резко негативно. Не менее 100 известных свердловчан подписали открытое письмо к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием вернуть памятник. 15 ноября 2018 года движение «Суть времени» «оживило» Краснознаменную группу на своей акции. А 30 ноября за возвращение памятника высказался глава Общественной палаты региона Александр Левин.

Впрочем, власти пока заняли выжидательную позицию: недавно избранный глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что в администрации думают над дальнейшей судьбой памятника, а глава региона считает, что по этому вопросу «надо посоветоваться с людьми, потом в какое-то время сформировать решение».