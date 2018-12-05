Ярославль, 5 декабря, 2018, 14:32 — ИА Регнум. На заседании муниципалитета Ярославля 5 декабря, где проходили выборы мэра города депутатами, завязалась дискуссия о том, должны ли руководить городм местные управленцы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Дискуссию начал один из кандидатов — журналист и бывший депутат муниципалитета Александр Симон. Свое выступление он построил на критике и. о. мэра и главного претендента на этот пост Владимира Волкова. Волков последние два года руководил Переславлем-Залесским, а до этого — подмосковным поселком Красково.

«Калигула в свое время привел коня в сенат, и все согласились. Вы соглашаетесь — нате вам, вот это будет руководитель. Я слышал его выступление, то же самое мог сказать любой из вас. Только он бы был ярославцем, и он бы глядел в глаза людям не так, как чужой человек. Потому что чужому человеку наплевать. Москвичи относятся к нам, как к папуасам. Да ладно к нам — они и к вам относятся без должного уважения. Но вы-то это заслужили, а люди Ярославля? Я полагаю, что они это не заслужили, они имеют право избирать мэра сами, и если они один раз ошиблись, это не значит, что их нужно лишить права голоса. Поведение москвичей понятно и оправданно, они сюда приехали, что называется, выскрести наши сусеки и вымести наши амбары. А вы отдаете все безропотно», — заявил Александр Симон.

Ему ответил председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, который также прибыл в Ярославскую область из Москвы — сначала руководил Ростовским районом области, а затем был избран депутатом облдумы.

«Есть такое понятие — управленец, и есть такое понятие — россиянин. Да, есть такое понятие Малая Родина, но наступает такой момент, когда ты должен выполнить свой долг там, куда тебя направляет Отечество. Не знаю, можно ли проводить такое сравнение — варяги, оккупанты. Думаю, это не совсем приемлемо для нашего российского народа. Про меня можно сказать: мол он не житель Ярославской земли, Ростова Великого. Но есть и положительные моменты, когда появляется свежий взгляд, появляется человек, который не связан родственными узами одноклассников, однокашников, родственников, друзей друзей и так далее. Мне было проще работать там. Я расценивал людей по двум качествам: порядочный — непорядочный, хочет человек — не хочет… Делать какие-то выводы, что пришли опустошать сусеки… Во-первых, большой вопрос, что там опустошать. И второй вопрос, ведь люди разные. Есть люди, которые пришли наполнять сусеки, а не опустошать», — заявил в ответ председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который до назначения в Ярославль занимал пост заместителя министра внутренних дел, на заседание муниципалитета не пришел. Подавляющее большинство депутатов проголосовало за Владимира Волкова.