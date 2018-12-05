Омск, 5 декабря, 2018, 14:13 — ИА Регнум. По результатам голосования жителей Омской области в рамках проекта «Великие имена России» аэропорту «Омск-Центральный» будет присвоено имя генерала Дмитрия Карбышева. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 ноября, в региональном правительстве.

Omskportal.ru Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев

Уточняется, что в голосовании участвовали более 110 тысяч жителей Омской области. За присвоение воздушной гавани имени Дмитрия Карбышева проголосовали более 45 тысяч человек (41%). За авиаконструктора Андрея Туполева отдали свои голоса 33 547 человек (30%). Третье место занял актёр Михаил Ульянов, получивший 31 245 голосов (28%).

Напомним, проект «Великие имена России» был направлен на присвоение 47 российским аэропортам международного и федерального значения имён великих соотечественников. 4 декабря 2018 года в Общественной палате РФ состоялось итоговое заседание Экспертного совета конкурса, на котором подвели итоги финального общенационального голосования.

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Что касается Омской области, вокруг выбора имени для аэропорта здесь возник скандал. На первоначальном этапе голосования внушительные баллы набрал рок-музыкант, лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Но жюри конкурса не включило его в шорт-лист.

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Однако аэропорт имени Летова в Омской области всё-таки появится. Именем рок-музыканта хотят назвать частный аэропорт малой авиации Поповка.

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Справка: Дмитрий Карбышев — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук, профессор. Он родился в Омске, являлся выпускником Сибирского кадетского корпуса. Во время Великой Отечественной войны был тяжёло контужен в бою и попал в плен. Отверг все предложения врага о сотрудничестве и принял мученическую смерть в концлагере Маутхаузен. Звание Героя Советского Союза было присвоено Карбышеву 16 августа 1946 года посмертно.