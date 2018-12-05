Москва, 5 декабря, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев полностью возместил ущерб водителю Виталию Соловчуку. Об этом стало известно в ходе заседания Тверского суда города Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Так, адвокат обвиняемого Игорь Бушманов попросил следствие приобщить к материалам дела заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем. Также были представлены другие документы.

«Ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен», — добавил Бушманов.

Напомним, судья Тверского суда города Москвы отказал адвокату обвиняемого футболиста Кокорина Андрею Ромашову в пересмотре данных с камер наблюдения и записи видеорегистратора пострадавшего водителя, а также видео из кафе, где произошла драка с участием чиновника Минпромторга.