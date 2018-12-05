Литва вновь в антироссийском угаре, НАТО пугает военной мощью: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В Литве разгорелся скандал после визита в Россию экс-президента;
- Австрия готова пересмотреть антироссийские санкции;
- НАТО якобы знает, как прорвать российскую оборону;
- Венгрия и дальше будет блокировать комиссию Украина — НАТО;
- В Госдуме вопрос о Курилах считают проверкой на твердость духа.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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