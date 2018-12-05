Москва, 5 декабря, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Тверской суд города Москвы принял во внимание два ходатайства об изменении меры пресечения нападающему «Зенита» Александру Кокорину на выход под залог или домашний арест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин в зале суда

«Просим приобщить справку ВТБ о том, что на расчетном счёте матери Кокорина содержатся свыше 10 млн рублей — они могут составлять залог», — заявил адвокат нападающего Андрей Ромашов.

Он также отметил, что просит довести до суда право на квартиру Кокорина в Москве на улице Березовая Роща. Кроме того, к материалам дела был приложен загранпаспорт подсудимого для доказательства его намерения не выезжать за границу.