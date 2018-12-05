Москва, 5 декабря, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Футболист Павел Мамаев поговорил по телефону с супругой Аланой Мамаевой, заявил журналистам 5 декабря ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Напомним, в Тверском районном суде Москвы рассматривается дело о продлении ареста игрокам РПЛ Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Мельников рассказал, что следствие предоставляет арестованным спортсменам возможности свиданий и телефонных звонков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иван Мельников

«На каждый такой звонок нужно разрешение следователя. Павел Мамаев очень переживал, потому что ему нужно было получить звонок, поговорить с супругой. Такая возможность была предоставлена, пошли навстречу», — сообщил ответственный секретарь.

Также у Мамаева и Кокорина есть возможность получать письма и отвечать на них:

«На сегодняшний день порядка 50 писем ежедневно приходят, они стараются всем отвечать. Это письма в основном от болельщиков, от неравнодушных граждан, которые их поддерживают».

Как сообщало ИА REGNUM, Алана Мамаева винит в произошедшем любовницу Павла, из-за которой, по её мнению, и начался конфликт с водителем Первого канала.

«Мой «муж» семью променял на девушку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем», — написала Мамаева в соцсети, позже удалив свой пост.