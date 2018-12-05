Москва, 5 декабря, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Судья Тверского суда города Москвы отказал адвокату обвиняемого футболиста Александра КокоринаАндрею Ромашову в пересмотре данных с камер наблюдения и записи видеорегистратора из машины пострадавшего водителя, а также видео из кафе, где произошла драка с участием чиновника Минпромторга. Об это стало известно в ходе заседания в Тверском суде города Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин

«Прошу суд истребовать результаты средств объективного контроля, а именно видеокамер у клуба «Эгоист», видеорегистратор потерпевшего Соловчука, результаты видеоматериала в кафе «Кофемания». Эти результаты видеофиксации содержат несколько иную версию событий, помимо той, что изложено в ходатайстве слелователя», — заявил Ромашов.

Однако судья и прокурор отметили, что данная просьба не является предметом обсуждения заседания.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тверском суде Москвы началось слушание дела о ходатайстве следствия продлить арест нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, ставших фигурантами уголовного дела после двух драк в Москве.