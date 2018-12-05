Калуга, 5 декабря, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В школах Обнинска Калужской области 5 декабря состоялась промежуточная аттестация учащихся 11 классов. 679 выпускников муниципальных и частных школ написали сочинение для допуска к ЕГЭ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Выпускники написали сочинение,

«В этом году в нашем городе 679 выпускников муниципальных и частных школ. Принимают участие в процедуре промежуточной аттестации 685 человек, в том числе 3 обучающихся среднего профессионального образования и 3 — находящихся на семейном обучении», — заявила начальник управления общего образования Татьяна Волнистова.

По ее словам, написание сочинения или изложения будет рассматриваться не только как промежуточная аттестация, но и как допуск к ЕГЭ. Процедура написания организована в каждой образовательной организации, проверять работы будут уже созданные школьные комиссии. Для обеспечения прозрачности процедуры создана городская комиссия, которая будет проводить параллельно проверку, а также обсуждать и согласовывать отметки. Работы обещают проверять по весьма жестким правилам федерального министерства.

«В 10−00 началась процедура промежуточной аттестации, а за 15 минут по каналам деловой почты будут получены темы сочинений. Для обучающиеся, которые не смогут явиться или напишут на неудовлетворительную отметку, будут организованы два дополнительных дня для написания работ — 6 февраля или 8 мая. Положительная отметка будет означать допуск к ЕГЭ», — сказала Татьяна Волнистова.

Напомним, ранее в Министерстве просвещения РФ обнародовали пять тем, по которым будут даны темы сочинений: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».