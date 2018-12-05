Москва, 5 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка уверен, что ситуация в Донбассе не имеет военного решения, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Ясно, что конфликт в Донбассе не имеет военного решения. Тем важнее прибегать к дипломатии, вести переговоры и поступательно действовать на основе договоренностей в рамках ОБСЕ», — сказал Соботка, спикер парламента страны, председательствующей в Евросоюзе.

Вместе с тем Москва не исключает возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.