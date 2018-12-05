Обнинск, Калужская область, 5 декабря, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Обнинск готовится перейти на раздельный сбор мусора. И первый шаг в этом направлении уже сделан — это отдельный сбор стекла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службы администрация наукограда.

Admobninsk.ru Контейнер для сбора стекал.

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Как заявил на планёрке глава администрации Обнинска Владислав Шапша, заключено соглашение с компанией «АйСиЭм Гласс Калуга», которая занимается утилизацией (переработкой) стекла и имеет своё производство в «Индустриальном парке Ворсино». Согласно договорённостям, в Обнинске будет размещено 30 контейнеров, 28 из которых уже установлены. На этой неделе установка контейнеров будет завершена. Всего на начало декабря из этих контейнеров уже было собрано более 9 тонн стекла.

Что касается опасений горожан о том, что раздельно собранный мусор смешивается в мусоровозных машинах, заместитель главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства Вячеслав Лежнин пояснил, что, согласно достигнутой с перевозчиками договорённости, собранное стекло не будет смешиваться ни с какими другими видами отходов.

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«На этом сырье предприятия сегодня зарабатывают деньги, поэтому никто просто так его выкидывать уже не будет», — резюмировал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

Также градоначальник обратил внимание на необходимость решения проблемы домов с мусоропроводами. По его мнению, подобная система утилизации мусора безнадёжно устарела и является источником неудобств и антисанитарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на развитие отрасли обращения с отходами потребуется более 5 млрд рублей. В целях поэтапного перехода на новую систему обращения с ТКО планируется создать объекты обращения с отходами, которые будут осуществлять обработку и захоронение неутилизируемых отходов. До конца 2019 года в восьми муниципалитетах области необходимо построить мусороперегрузочные площадки общей мощностью 100 тыс. тонн.