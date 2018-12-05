Ярославль, 5 декабря, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Мэром Ярославля избран и.о. градоначальника Владимир Волков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

За Владимира Волкова проголосовал 31 депутат. Дмитрий Гаврилов получил два голоса, очевидно, это депутаты фракции ЛДПР. Остальные кандидаты не получили ни одного голоса.

Фракция КПРФ в составе 4 человек не участвовала в голосовании, покинув зал заседаний. Избрание мэра депутаты приветствовали аплодисментами.