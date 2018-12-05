Козельск, Калужская область, 5 декабря, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Козельска. Как сообщила 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Алина Апросина, женщину подозревают в тяжком преступлении — убийстве.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

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По версии следствия, преступление было совершено 1 декабря 2018 года. Обвиняемая поссорилась с мужем во время застолья и нанесла оскорбившему её супругу несколько ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как выяснилось в ходе следствия, оба супруга ранее были судимы за нанесение друг другу телесных повреждений и угрозы.

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Судом по ходатайству следствия женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Перед законом ей придётся ответить, согласно ч.4 ст. 111 УК РФ, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Калужской области осудили ещё одного убийцу. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель города Спас-Деменска. Его жертвой стал родной отец, с которым мужчина поссорился во время застолья. Суд приговорил его к семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.