Ереван, 5 декабря, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Армения не обращалась ни к кому с просьбой или предложением отложить обсуждение вопроса выбора Генерального секретаря ОДКБ, и, как минимум, такое заявление российской стороны странное. Об этом заявил сегодня, 5 декабря, в беседе с журналистами исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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Он отметил, что Армения последовательно продолжает вести переговоры вокруг своего кандидата. Никол Пашинян также подчеркнул, что не будет говорить с Владимиром Путиным о заявлении помощника президента РФ Юрия Ушакова, поскольку есть гораздо важные вопросы для обсуждения.

«Вопрос Генерального секретаря ОДКБ — не самый важный вопрос, даже второстепенный, мы обсуждаем более серьезные вопросы на встречах, в частности, вопрос выполнения обязательств государств-членов ОДКБ перед другими государствами-членами ОДКБ», — цитирует Пашиняна tert.am.

Он также отметил, что вечером отправляется в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, в рамках которого состоятся также неофициальные контакты.

По словам армянского премьера, возможно, что с Владимиром Путиным будет обсужден вопрос тарифа на газ, подчеркнув при этом, что в этом плане стремление правительства ясное, остается прийти к консенсусу с президентом России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.

2 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе последней телефонной беседы предложил перенести саммит ОДКБ, который должен был пройти 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«В ходе нашей последней телефонной беседы президент России предложил, чтобы исходя из сложившейся ситуации 6-го числа мы не проводили саммит ОДКБ, а в рабочем порядке провели обсуждения, и затем лишь поехали с готовыми решениями. Я согласился, потому что считаю, что правильнее решить этот вопрос рабочими процедурами», — отметил Пашинян.