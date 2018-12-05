Калуга, 5 декабря, 2018, 12:28 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 5 декабря, состоялось очередное заседание Городской думы. В первом чтении был принят бюджет Калуги на 2019 год. В ходе первого чтения были утверждены источники финансирования и основные параметры бюджета. Доходы городской казны в 2019 году планируются в объёме 11 миллиардов 269,9 миллионов рублей, безвозмездные поступления составят 6 миллиардов 421,8 миллионов рублей. Собственные доходы муниципалитета на 2019 год прогнозируются в объеме 4 миллиарда 848 миллионов рублей, из них налоговые поступления составят 4 миллиарда 400 миллионов рублей.

Пресс-служба городской думы Калуги Бюджет Калуги-2019 принят в первом чтении

Неналоговые доходы бюджета — доходы от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, а также доходы от оказания платных услуг в 2019 году прогнозируются в сумме 447 миллионов рублей. Расходы бюджета в 2019 году составят 11 миллиардов 519,9 млн. рублей.

«Сегодня в первом чтении был принят главный финансовый документ города на 2019 год, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы будет направлено свыше 65% расходов — 7,5 миллиардов рублей. Предусмотрено финансирование 26 муниципальных программ, особое внимание будет уделено сфере образования и формированию комфортной городской среды. В бюджете заложены средства на реализацию предложенной фракцией партии «Единая Россия» программы по ремонту школ, построенных 50 и более лет назад. Также предусмотрены средства на реализацию программы «Старый город».

7 декабря проект бюджета Калуги на 2019 год будут рассмотрен участниками публичных слушаний. Также в ходе заседания были внесены поправки в городской бюджет 2018 года. 4 миллиона 146 тысяч рублей будет направлено на организацию работ по повышению безопасности дорожного движения. 1 миллион 776 тысяч рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, 1 миллион 740 тысяч рублей — на содержание парков и скверов. 909 тысяч рублей выделяется на организацию диспетчерского обслуживания транспортных средств. 350 тысяч рублей будет выделено на капитальный ремонт спортивного зала школы №5.

Депутатами было принято решение о начале реализации в Калуге проекта инициативного бюджетирования. Инициативное бюджетирование предусматривает совместное участие городских властей, жителей и представителей бизнеса в работе по благоустройству города и развитию его инфраструктуры. Жители Калуги и представители бизнес-сообщества получат право предлагать городским властям проекты благоустройства дворовых и общественных территорий, озеленения, обустройства детских площадок, мест отдыха, а также проекты развития объектов культуры, спорта и образования. Финансирование проектов будет осуществляться за счёт средств городского бюджета, жителей Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Минимальная общая доля софинансирования жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит не менее 5% общей стоимости проекта.

«Ознакомившись с опытом реализации проектов инициативного бюджетирования в ряде городов страны, было принято решение внедрить подобный проект и в нашем городе, — рассказал Александр Иванов. — Софинансирование жителями и предпринимателями работ по благоустройству и развитию городской инфраструктуры набирает обороты в Перми, Ярославле, Рязани и Туле. В Калуге основной задачей инициативного бюджетирования станет дальнейшее благоустройство дворовых и общественных территорий, а также повышение активности жителей и вовлечение их в решение».