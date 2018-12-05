Екатеринбург, 5 декабря, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В Свердловской области Региональная энергетическая комиссия утвердила предельные тарифы на услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

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Тарифы будут действовать с 1 января 2019 года. Они являются предельными, региональные операторы смогут устанавливать свои тарифы ниже максимума. Для муниципального предприятия Екатеринбурга «Специализированная автобаза» тариф утверждён в размере 697,76 рублей за кубический метр. ООО «Компания «РИФЕЙ» получила максимальный тариф в 845,87 рублей, а ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 рублей.

Каждый житель многоквартирных домов Екатеринбурга будет платить ежемесячно за вывоз 0,213 кубометра, а частного сектора — 0,261 кубометра. Остальные жители Свердловской области заплатят соответственно за 0,169 и 0,190 кубометра.

Напомним, новая схема работы с твёрдыми коммунальными отходами вступит в силу с 2019 года.