Москва, 5 декабря, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 14 декабря примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Заседание состоится в столице Азербайджана Баку. В повестке мероприятия — вопросы экономического сотрудничества, включая транспорт, энергетику и сельское хозяйство, отметила она.

Захарова добавила, что Россия намерена продвигать на заседании «объединительную повестку дня».

ОЧЭС объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Организация была основана в 1992 году для развития сотрудничества стран в бассейне Чёрного моря.

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