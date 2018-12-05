Анкара, 5 декабря, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Власти Турции арестовали 14 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 5 декабря Anadolu.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Арест

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.