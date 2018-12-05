Москва, 5 декабря, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Соединенные Штаты, на основании домыслов обвиняющие Россию в несоблюдении условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не предоставили никаких доказательств таких нарушений. Об этом 5 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам российского дипломата, Москва не один раз заявляла, что попытки обвинить российскую сторону в нарушениях ДРСМД — не более чем домыслы.

«Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было представлено», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «не только нарушает ДРСМД», но и совершает другие «беззакония», частью которых является это нарушение.

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Напомним, власти США отвели России 60 дней на возвращение к соблюдению ДРСМД, который якобы нарушает Москва. Президент Владимир Путин заявил, что решение Вашингтона выйти из указанного договора не останется без ответа.