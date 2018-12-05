Москва, 5 декабря, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Россия выглядит наиболее явным кандидатом на попадание на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

AleksSerNik Массимо Каррера

«Россия выглядит наиболее явным кандидатом на попадание на Евро-2020», — сказал Каррера.

Он также добавил, что не стал заранее списывать со счетов Шотландию. По его мнению, нельзя относиться к шотландцам свысока, поскольку те весьма опасны в домашних матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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