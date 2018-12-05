Москва, 5 декабря, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Поднимать в Москве стоимость платных парковок — это очень небезопасное явление, полагает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

«С самого начала, когда речь шла о том, что это делается исключительно во благо жителей, только для жителей и по просьбам жителей, было понятно, что на самом деле это делается во благо чиновников, ради чиновников и только во имя чиновников, — сказал Колядин. — Цены будут поднимать до той поры, пока люди не выйдут на улицы и не начнут бить тех, кто организовал эти парковки. И я думаю, что времени уже немного осталось. Исходя из того, что люди нищают, а цены всё растут. Поэтому это небезопасное сейчас явление. На каком из шагов власти по отниманию последних денег всё это перерастёт в безудержный и беспощадный русский бунт?»

Колядин подчеркнул, что властям Москвы пора перестать воспринимать свой народ как новую нефть.

«Это очень сильно раздражает, и на периферии власть уже сильно ненавидят и борются с ней всеми доступными способами, — сказал Колядин. — Я думаю, что это дойдёт и до Москвы, и Москва вдруг окажется крайне неприятным городом для Ликсутовых и иже с ним. Мне рассказывали красивую фишку о том, что по распоряжению Собянина провели серьёзные социологические исследования по поводу того, сколько ещё можно отжать у людей из кошельков так, чтобы они не вышли на улицы. Исходя из этого исследования, идут к выявленным цифрам, чтобы отнять всё, что только возможно. Где сдетонирует тот самый взрыв, который уничтожит эту прекрасную власть, которая вместо того, чтобы делать для людей благо, отнимает последнее? Времена непростые, и то, что власти не чувствуют этого и продолжают втыкать иголки в тела людей, это показатель того, что всё может плохо кончиться. Не потому что народ плохой, а потому что власть не соображает, что делает. Она улетела и живёт в своей реальности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице РФ с 15 декабря повышается стоимость платных парковок, причём на некоторых улицах — возле делового центра «Москва-сити», Тверской, Арбате и Патриарших прудах, а также на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке и других будет установлен максимальный тариф, который составит 380 рублей. Изменится и размер оплаты за месяц и год — 37 тыс. рублей и 370 тыс. рублей в год на всех платных городских парковках в пределах Третьего транспортного кольца, 30 тыс. и 300 тыс. от Бульварного кольца до ТТК.