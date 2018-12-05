Курган, 5 декабря, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Шумихе Курганской области в центре города на улице Тутынина провалилась в открытый канализационный люк четырёхлетняя девочка. Ребёнок гулял с родителями, которые говорят, что дочка ушла под землю буквально на ровном месте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Канализационный люк

О ЧП сообщается 5 декабря 2018 года в паблике «Наша Шумиха». По словам родителей, колодец был припорошен снегом и не виден. Отец кинулся спасать дочь, но не мог её достать — настолько глубок колодец. Прохожие удерживали мужчину за ноги, пока он доставал ребёнка. Девочку достали: она промокла, ушиблась, напугана.

В паблике жители города вспомнили, что три месяца назад в открытый канализационный колодец провалился семилетний ребёнок на улице Ленина.

В Шумихе возмущены случившимся. «Люди, прекращайте тыбзить крышки. Из-за вас может случиться трагедия!» — пишут шумихинцы в комментариях.

Отметим, что в конце ноября 2018 года в Кургане на улице Пугачева в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась женщина с детской коляской, в которой находился ребёнок. Мать получила ушибы, ребёнок не пострадал. Управление СКР по Курганской области организовало доследственную проверку.

Ноябрь 2018 года стал рекордным по количеству украденных крышек от канализационных люков, сообщает пресс-служба курганской компании «Водный Союз». Только в столице Зауралья за месяц коммунальщики недосчиталась 18 крышек люков. С начала 2018 года сотрудники предприятия выявили более 300 случаев пропажи крышек на канализационных и водопроводных сетях «Водного Союза».

«Настоящая эпидемия люковых краж наблюдается в центре Кургана. Учитывая, что открытые колодцы представляют собой серьезную опасность для жизни и здоровья граждан, мы приняли все необходимые меры для ее устранения. Кроме того, соответствующие заявления будут направлены в УВД Кургана. Если «охотники за тяжёлым металлом» будут обнаружены и их вина доказана, то правонарушителям грозит серьезное наказание вплоть до реального срока лишения свободы», — прокомментировал ситуацию руководитель АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

В пресс-службе УМВД России Курганской области сообщили, что 3 декабря 2018 года в Кургане задержан 19-летний житель города, сдавший две крышки от канализационных люков в пункт приёма металлолома. На данный момент выясняется причастность молодого человека к другим хищениям.

СКР начал доследственную проверку.