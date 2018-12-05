Ярославль, 5 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. 5 декабря на заседании муниципалитета Ярославля депутаты поинтересовались, какое время готов работать мэром города основной кандидат на этот пост, действующий и.о. мэра Владимир Волков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков

Дело в том, что в августе 2017 года Владимир Волков был избран на 5 лет мэром Переславля и обещал работать в городе, однако покинул его в 2018 году и перешел на работу в Ярославль.

Вы к нам надолго? Вы останетесь или вместе с командой Дмитрия Юрьевича (Миронова — губернатора Ярославской области — ИА REGNUM ) продолжите карьерный рост? — спросил депутат Дмитрий Петровский.

В ответ Владимир Волков заявил, что готов работать в Ярославле даже более одного срока.