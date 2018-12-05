Москва, 5 декабря, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Нормативы на утилизацию мусора в регионах завышены, и по возможности с этим боремся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в Госдуме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Мы отдаем отчет, что эта реформа очень сложная, дальше ее переносить смысла мы не видим, потому что во многих территориях полигоны уже фактически себя изжили, это надо признать как факт», — сказал министр.

Министерство ведет мониторинг всех регионов.

«Мы уже несколько совещаний проводили и с губернаторами, и с министрами, и безусловно с региональными операторами… ФАС проводит ряд мероприятий для того, чтобы сделать фиксацию роста этого тарифа», — сказал он.

В некоторых субъектах РФ нормативы завышены.

«Это факт, мы это видим. По нескольким причинам. Кто-то, может быть, находится в близких отношениях с регоператорам, может быть, еще какие-то причины. Мы это видим, наблюдаем и по мере возможности с этим боремся. ФАС не даст сделать рост тарифов более 4−5 процентов, это факт», — заверил Кобылкин.

«Мы не можем сделать маленький тариф, регоператоры не наработают тогда необходимого, как мы его называем, жирка, чтобы реализовать реформу, чтобы сделать сортировку и построить перерабатывающие комплексы, чтобы участвовать в этом процессе. Потому что с 2020 года тариф будет регулируем 4 процентами роста. Мы не можем сделать его высоким, потому что это ляжет на карман населения. Многие субъекты, у кого есть возможность, закладывают компенсанционные мероприятия», — пояснил он.