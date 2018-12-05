Барнаул, 5 декабря, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Не всех пивоваров радует перспектива принятия нового техрегламента, в соответствии с которым в пиво можно будет добавлять до 50% зерновых и сахаросодержащих продуктов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM одобрение коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проекта соответствующего документа, директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев, в частности, заявил:

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Кружка с пивом

«Да, действительно, вкус и качество пива могут измениться, законопроект такой есть. Нас он тоже не радует, потому как у транснациональных компаний, которые владеют пивным рынком, появляется возможность действительно экономить на производстве пива. Их доводы о том, что данная норма позволит расширить их креативные возможности, делать крафтовые продукты, они несколько необоснованны, потому как для крафта нужны различные добавки — лимон, мёд, какие-то ягодные настойки — а тут просто говорится о том, что в пиве доля солода уменьшается и заменяется на несоложённое сырьё. А самое известное и бюджетное из таковых — это рис и кукуруза.

Сам показатель качества пива достаточно субъективен, но в нашем понимании качественное пиво это значит пиво, сваренное из стопроцентного солода. Да, в рамках 20% можно добавлять рис, но только для вкуса, а если 50% будет составлять несоложённое сырьё, я считаю, что это будет просто некачественное пиво, неоклассическое. Поэтому Барнаульский пивоваренный завод всё-таки будет придерживаться классической технологии производства и состава».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что вкус и качество пива могут измениться, поскольку пивоваренные компании получат право заменять до 50% солода зерном и сахаросодержащими продуктами, известили «Ведомости» со ссылкой на проект нового техрегламента, изменяющего требования к производству пива.