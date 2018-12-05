Ярославль, 5 декабря, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля пришла на заседание, посвященное выборам мэра, в белых майках с красными надписями «За прямые выборы». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля

Коммунисты заявили, что не будут участвовать в голосовании, так как считают, что мэра должны избирать жители.

Сегодня здесь и сейчас опять пытаются переламывать Ярославль через колено. В очередной раз пытаются подменить выборы мэра Ярославля назначением. Предложенный процесс избрания не более чем имитация для того, чтобы показать демократию. Регламент процесса не предусматривает даже голосования «против». По данным независимых опросов, 90% ярославцев за возврат прямых выборов. Все видели, когда шли на заседание, что сейчас проходят пикеты за прямые выборы… На протяжение последних четырех лет, когда мэры-назначенцы меняются часто, никто не несет ответственность перед жителями. Это плевок в лицо жителям города Ярославля», — сказала председатель фракции КПРФ Евгения Овод.

Вслед за Овод выступили другие коммунисты — Наталья Бобрякова и Георгий Колпаков.

Неужели вы не слышите, как со всех сторон идет ропот недовольства? Земля наша огромна. И если в Париже у Эйфелевой башни услышите крик, то в Ярославле на Советской площади услышите эхо», — сказал депутат-коммунист Георгий Колпаков, а затем даже спел фрагмент песни.

Депутат Дмитрий Петровский спросил у коммунистов, почему председателя партии Геннадия Зюганова не выбирают прямым голосованием. Но формат не предусматривал дискуссии. После выступления фракция КПРФ в составе четырех человек покинула зал заседаний.