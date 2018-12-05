Ярославль, 5 декабря, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель правительства региона Дмитрий Степаненко не пришли на заседание муниципалитета Ярославля, где рассматривается вопрос об избрании мэра Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание муниципалитета Ярославля

Областную власть представляет заместитель губернатора области Андрей Шабалин. Депутаты муниципалитета избирают мэра второй раз. В первый раз, когда мэром избрали Владимира Слепцова, руководства региона было в полном составе.