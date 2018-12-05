Москва, 5 декабря, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В Москве правоохранительные органы не проводят никаких оперативных мер из-за сбежавшего вооружённого сотрудника военизированной охраны. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, план «Сирена» в городе не вводился.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сирена

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Кроме того, в полиции опровергли и информацию о сбежавшем во Владимирской области военнослужащем.

«Информацию о якобы сбежавшем с автоматом охраннике не подтверждаем»,— приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве правоохранители вели розыск военнослужащего, покинувшего свой пост на объекте во Владимирской области. По предварительным данным, мужчина был вооружён автоматом Калашникова.