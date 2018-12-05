Кемерово, 5 декабря, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В городе Кемерово сегодня, 5 декабря, объявлен режим «чёрного неба». Из-за отсутствия ветра и осадков в воздухе скопились вредные примеси. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

Мэрия Кемерова Памятка

«5 — 6 декабря местами ожидаются сильные морозы с минимальными температурами — 40 °C, — 43 °C. В городе Кемерово ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия», — сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Режим будет действовать до 16:00 (время местное) 5 декабря, но из-за мороза его могут продлить.

Отметим, что прошедшая ночь оказалась для Кемеровской области самой холодной за текущую зиму: температура опускалась до — 43 °C.

Тем временем, специалисты Управления по делам ГО и ЧС Кемерова рекомендовали кемеровчанам соблюдать повышенные меры осторожности во время морозов, в том числе ограничить выход на улицу детей и престарелых людей, исключить выезды за город.