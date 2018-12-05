Донецк, 5 декабря, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Украинские боевики 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) в течение суток 4 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Andrew Ranta Расстрелянное перемирие

Согласно сообщению, ВСУ использовали весь арсенал оружия, который у них имелся: минометы различных калибров, гранатометы всех видов, стрелковое оружие, в том числе пулеметы. Всего было выпущено по республике 94 единицы боеприпасов.

Огонь велся по населенным пунктам Горловка, Зайцево, Доломитное, поселку шахты им. Гагарина, Ясиноватой, Крутой Балке, Васильевке, Спартаку, Жабичево, Донецку, поселку шахты Трудовской, Александровке, Саханке.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили в два раза больше боеприпасов по ДНР, а именно 193 единицы.