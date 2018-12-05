Казань, 5 декабря, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Евгения Даутова — бывший председатель правления банка «Спурт», который лишился лицензии и был обанкрочен после софинансирования проекта по созданию химического производства в Казани, может также стать банкротом. Иск Внешэкономбанка, по кредиту которого, выданному всё на тот же проект, она стала поручителем, подан в Арбитражный суд Татарии, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mrduk Здание Внешэкономбанка

Сумма исковых претензий — 3 704 548 205,48 рубля. Исковое заявление подано 30 ноября 2018 года, но пока к производству не принято. Сама же Даутова на сегодня является фигурантом уголовных дел по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов юрлицам и хищения имущества банка под видом приобретения прав требования к юрлицам. Злоупотребление полномочиями, по данным следствия, со стороны экс-председателя правления выразились в ненадлежащем погашении задолженности по кредитам, а также фальсификации отчетности банка. В конце июля Даутову поместили под домашний арест, срок которого истекал 7 декабря 2018 года. В конце ноября его продлили до 6 февраля 2019 года.

Напомним, банк «Спурт» был лишён лицензии в июле 2017 года, а уже в сентябре его признали банкротом. Среди причин появления проблем у банка называлось и софинансирование проектов, аффилированных с банком через Евгению Даутову. Так, в 2010 году на базе АО «Казанский завод синтетического каучука», где Даутова имеет долю свыше 30%, было создано АО «КЗСК-Силикон». Свежесозданная компания, где правительство РФ получило долю более 48%, должна была стать оператором единственного в своём роде в СНГ производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Возводить мощности начали на заёмные средства, из них 7,8 млрд рублей пообещал как раз Внешэкономбанк, но, выплатив 3,4 млрд рублей, он приостановил финансирование. Разногласия возникли по стоимости строительства. Это в свою очередь запустило цепочку финансовых проблем. Из-за долгов АО «КЗСК-Силикон» перед подрядчиками он был признан банкротом, а «материнское» АО «КЗСК» попало под внешнее управление. Но «Казанский завод синтетического каучука» решено спасать силами Минпромторга РФ как стратегическое предприятие России, долги АО «КЗСК-Силикон» обещала погасить малоизвестная строительная компания из Казани, а вот банку повезло меньше.

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На сегодня долги банка «Спурт» перед кредиторами превышают 12,189 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, все фирмы Евгении Даутовой, где она числится соучредителем или учредителем, созданные в период с 2002 по 2014 год, находятся в стадии ликвидации. Некоторые из них также выступили поручителями по долгам АО «КЗСК-Силикон». Например, ликвидируются ООО «Газ-маркет», ООО «Арендные технологии», ООО «Финар». Первая компания в июле 2018 года была признана банкротом, в числе кредиторов фигурирует и ВЭБ. Сумма его претензий — 105 049 000 рублей, и при этом долг обеспечен акциями АО «КЗСК» в количестве 2 025 919 штук.