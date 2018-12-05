Москва, 5 декабря, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит Генпрокурора Юрия Чайку дать оценку законности использования ПАК «Помощник Москвы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом говорится в депутатском запросе на имя Генпрокурора.

Помощникмосквы.рф ПАК «Помощник Москвы»

«Прошу дать оценку действиям по привлечению автовладельцев к административной ответственности в упрощенном режиме в период с 2015 года по настоящее время по информации, переданной с использованием ПАК «Помощник Москвы», не включенного в федеральный реестр в качестве специального технического средства, работающего в автоматическом режиме и имеющего функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением», — говорится в тексте запроса, имеющегося в распоряжении агентства.

Парламентарий просит уделить внимание созданной в Москве системе покупки у граждан за бюджетный счет информации о предполагаемых нарушениях ПДД. Активным пользователям ПАК «Помощник Москвы» начисляются бонусы, которые впоследствии монетизируются: обмениваются на подарки или на оплату парковки.

«Жажда бонусов спровоцировала поток недостоверной информации в ПАК «Помощник Москвы». Так, фотография, сделанная в определенном ракурсе и под определенным углом, может изменить визуальное восприятие места нахождения автомобиля и дорожной обстановки. Автовладельцы массово жалуются на незаконное вынесение штрафов с использованием ПАК «Помощник Москвы» за парковку на газоне. Программно-аппаратный комплекс не является измерительной системой координат и не совмещен с АИС «Реестр зеленых насаждений», — указал Лысаков.

При этом, по его мнению, длительная и непростая система оспаривания незаконных штрафов МАДИ вызывает раздражение у автовладельцев.

«Но недопустимо применение механизмов, при которых использование незаконных методов маскируется благой идеей борьбы за законность и порядок, но основной целью ставится сбор денег с граждан, в том числе за мнимые правонарушения», — подчеркнул Лысаков.