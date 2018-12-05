Киев, 5 декабря, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко призвал страны Запада «наказать» Россию за инцидент в Керченском проливе, а также к «более тесной координации» действий против Москвы. Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg Television.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

Союзников Украины в Европе и США Порошенко просит ужесточить санкции против России, подготовив новый блок ограничительных мер, Кроме того, президент страны ждет от стран Запада не только громких заявлений, но и действий в адрес России. В частности, увеличения присутствия НАТО в Чёрном и Азовском морях.

https://twitter.com/business/status/1070190714754097152

«В то время как западные партнеры делают сильные заявления, Путин действует», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Чёрном море. Суда «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» совершали опасные манёвры в Керченском проливе и не реагировали на законные требования погранслужбы ФСБ. Для задержания нарушителей госграницы РФ российским военным пришлось применить силу. Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Киев назвал произошедшее «агрессией» со стороны России и потребовал вернуть задержанные корабли.