Мехико, 5 декабря, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В социальных сетях набирает популярность мем о саморазрушении. Серия фотографий с мальчиком, который наступает себе сапогом на голову, описывает ситуации, когда человек сам виноват в своих проблемах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы 9GAG

Оригинал мема опубликовал в начале ноября пользователь Twitter Алонсо Круз. На первой картинке изображен мальчик, на лицо которого наступает резиновый сапог. На второй видно, что ребенок сам давит себе на голову.

https://twitter.com/AlonsoC_OFICIAL/status/1058143807298953216

«Когда кто-то разрушает твою жизнь, но на самом деле это ты сам».

Вскоре фотографии уже в совмещенном виде попали на платформу 9GAG, став полноценным мемом. Серию картинок сравнили с фейковыми новостями, подписав первый снимок как Published («Опубликовано»), а второй — Reality («Реальность»).

Скриншот страницы 9GAG

После этого мем попал на Reddit, где набрал более 22 тыс. одобрительных голосов. Пользователи придумали новые вариации шутки, каждая из которых описывает ситуации, в которой человек винит других, но на самом деле сам является причиной личных проблем.

Скриншот страницы Reddit Мои оценки / я

Скриншот страницы Reddit Харрасмент / феминистки

Скриншот страницы Reddit Глобальное потепление / человечество

Скриншот страницы Reddit Зависимость

Ранее поводом для шуток в соцсетях стала фотография гигантского быка из Австралии, на которой животное заметно выделяется среди своих собратьев. Юзеры использовали снимок, чтобы показать, как себя чувствует взрослый человек среди тех, кто младше его. В других мемах бык противопоставляется остальным коровам.