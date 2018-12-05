Москва, 5 декабря, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Центральный банк России с начала 2019 года намерен более внимательно следить за тем, как российские банки проводят оценку соответствия требованиям в отношении своих клиентов из строительной сферы. Об этом со ссылкой на письмо регулятора 5 декабря пишут «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По сведениям издания, при оценке качества работы служб внутреннего контроля российских банков Банк России собирается учитывать эффективность пресечения операций с сомнительными контрагентами, которые зачастую обманным путем обналичивают полученные средства или выводят их за границу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России опубликовал доклад, согласно которому лидерами по «обналу» денежных средств стали оптово-розничная торговля (33% фирм), строительство (30%), сектор услуг (21%), производство (9%) и логистические услуги (6%).

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