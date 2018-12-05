Москва, 5 декабря, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Сегодня, 5 декабря, торги на мировых финансовых площадках, вероятно, будут носить, очень сдержанный характер. В США в связи с похоронами Джорджа Буша-старшего, объявлен траур. Как правило, в дни, когда американские инвесторы не участвуют в торгах, активность на финансовых площадках бывает значительно ниже, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

К тому же в ближайшие дни должны пройти очень важные события для нефтяного рынка, а значит и для российской экономики. Сегодня состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК+, 6 декабря пройдет заседание ОПЕК, а 7 декабря пройдет встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+, где и будет принято решение по уровню добычи.

«Пониженная торговая активность из-за траура в США, вместе с ожиданием результатов встречи ОПЕК+ ограничит дневной торговый диапазон для российской валюты к доллару США 66−67 рублей и к евро 75,30−76,30 рубля», — считает эксперт.

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