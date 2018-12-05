Киев, 5 декабря, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Двух российских журналистов не пустили на Украину, сообщает 5 декабря «112 Украина».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Согласно сообщению, въезд был запрещен главному редактору интернет-издания «Такие дела» Анастасии Лотаревой и корреспонденту «Дождя» Евгении Зобниной. Как отметила Лотарева, ее депортировали из-за того, что была «не подтверждена цель визита».

«Два часа расспрашивали (очень вежливо) про Голодомор, украинских моряков и «Боинг», — написала Лотарева на своей странице в соцсети Facebook.

Аналогичную беседу провели с Зобниной, и по той же причине ей отказали во въезде на Украину.

Напомним, ранее Украина запретила въезд на территорию страны мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Причина запрета — задержание российскими пограничниками украинских военных, которые устроили провокацию в Азовском море.