Москва, 5 декабря, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Новейший лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство. Соответствующее видео опубликовано 5 декабря телеканалом «Звезда».

Kremlin.ru Лазерный комплекс «Пересвет»

Небольшой ролик демонстрирует, как комплекс освобождается от защитной конструкции. Также показана отработка военнослужащим действий по развертыванию техники и подготовке к бою.

Как сообщало ИА REGNUM, место установки комплексов «Пересвет» не называется. Военнослужащие прошли теоретическую и практическую подготовку по управлению комплексом.

Боевой лазер наземного базирования был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года среди новейших образцов отчественного вооружения.

Читайте также: В НАТО выбрали название для российской ракеты «Буревестник»