Госдеп предрёк России «боль и последствия» из-за Украины: радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Во Франции назвали фактор успеха Путина;
- Порошенко заявил, что Европа без Украины неполноценна;
- Госдеп призвал Россию отпустить моряков, задержанных в Керченском проливе;
- Россия заблокировала запрос США в ВТО;
- Сахалин выйдет на митинг за российские Курилы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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