Саратов, 5 декабря, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Инструкторы секции йоги из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. прошли обучение у представителей крупнейшей европейской организации по подготовке инструкторов йоги «Йога-Видьи» (Германия), сообщает 5 декабря пресс-служба вуза.

Занятия йогой

Занятие прошло на базе Саратовского регионального отделения Федерации йоги России при поддержке Культурного центра при посольстве Индии в РФ.

Мастер Кешава Шютц — член президиума европейского экспертного совета по качеству преподавания — провел лекцию «Шесть путей Йоги», а инструктор йоги Амба Эльвира Фуст провела занятие хатха-йогой для саратовских инструкторов.

По итогам мероприятий профессор кафедры «Информационно-коммуникационные системы и программная инженерия» Татьяна Шульга сообщила, что в ходе визита представителей «Йога-Видьи» были начаты переговоры о возможности организации совместных образовательных программ по йоге.

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