Киев, 5 декабря, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Украина быстрее расходует запасы природного газа из-за аномально холодной погоды, заявили в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, сообщает 5 декабря «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно сообщению, за три последних недели Украина израсходовала из подземных хранилищ природного газа на 0,5 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2017 года. Тем не менее в подземных хранилищах газа (ПХГ) на 3 декабря остается примерно столько же газа, сколько и в прошлом году: 15,96 млрд кубометров в 2018 году против 16,03 млрд кубометров в 2017 году.

Напомним, ранее на Украине подняли цены на газ для населения на 23,5%. Ожидается также новые подорожания газа в будущем.