Киев, 5 декабря, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Жители Украины будут терять рабочие места, если российские предприниматели свернут бизнес на территории страны. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Деньги, вложенные в предприятия на Украине, работают и дают работу людям. Уход российских предпринимателей обернется потерей работы украинцами, ведь работников не привозят «с Кремля», а нанимают на местах, напомнила она.

Герман раскритиковала предвыборный лозунг президента Украины Петра Порошенко «прочь от Москвы». Главным лозунгом избирательной компании должен стать «прочь от нужды», прочь от бедности и унижений со стороны власти, добавила депутат.

Ввести санкции в том числе против российских предпринимателей на Украине ранее предложил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение отношений Москвы и Киева началось после провокации украинских властей в Чёрном море. Три украинских корабля вторглись в российские воды и были, согласно закону, задержаны пограничниками. Киев, однако, объявил инцидент «российской агрессией».

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