Луганск, 5 декабря, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Шесть раз украинские силовики обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 4 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинские силовики

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Калиново, Желобок, Веселогоровка, Логвиново, Смелое, Станицы Луганская. Украинские боевики применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, стреляли из БМП, использовали ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и подствольные гранатометы (ГП), а также стрелковое оружие и пулеметы.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли ЛНР семь раз. Населенные пункты Фрунзе, Желобок, Калиново и пгт Донецкое были обстреляны из минометов и гаубиц.