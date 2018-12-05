Чита, 5 декабря, 2018, 06:48 — ИА Регнум. Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Кулаков в ходе совещания по лесопользованию, состоявшегося сегодня, 5 декабря, признался, что почти все 20 тысяч саженцев сосны, высаженные в сентябре 2017 года под Читой в рамках акции «Живи, лес», не прижились.

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«Я недавно съездил проверить участок, где тоже сажал деревья, однако на месте нашёл одни пеньки», — заявил чиновник, слова которого цитирует «Чита.ру».

Далее последовала критика краевого министерства природных ресурсов: Александр Кулаков заявил, что ведомство выбрасывает деньги на ветер.

Напомним, акция «Живи, лес» прошла в Чите 22 сентября 2017 года. В тот день близ посёлка Забайкальский Читинского района на участке в пять гектаров волонтёры высадили 20 тысяч саженцев сосны.