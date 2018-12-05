Пекин, 5 декабря, 2018, 06:25 — ИА Регнум. Все основные вспышки африканской чумы свиней в Китае взяты под контроль, а меры профилактики и дезинфекции дают свои результаты, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Maqi Свиньи

В общей сложности 81 случай заболевания домашних свиней этим опасным для них вирусным заболеванием было зарегистрировано в 21 провинции Китая, сообщил замминистра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэн во время встречи с политическими советниками КНР.

В общей сложности 631 тыс. свиней по всей стране были забиты в целях профилактики. Благодаря предпринятым усилиям, ситуация с заболеваемость начала улучшаться. Профилактические меры были приняты в 35 районах, где была зафиксирована заболеваемость, а также в восьми провинциальных регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально 3 декабря на фермах Пекина, а также провинций Шэньси и Хэйлунцзян было зафиксировано несколько вспышек заболевания свиней африканской чумой. Этот вирус безопасен для человека, а вот заболевшее животное, даже если выживет, останется носителем вируса.