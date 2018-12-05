Чем грозит спекуляция США на теме мировой безопасности: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Трамп хочет прекратить гонку вооружений?
- В Совфеде заговорили о готовности России выложить карты по ДРСМД;
- Почему Великобритания после Брексита останется в ловушке таможенного союза;
- В России проработают вопрос гражданства для граждан Украины;
- В Госдуме собираются бороться с вымогательствами в аптеках.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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