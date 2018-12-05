Москва, 5 декабря, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Полагать, что Советский Союз был уничтожен в результате предательства первого и последнего его президента Михаила Горбачева — это значит не извлечь никаких исторических уроков, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Горбачев

«Если мы все время будем думать, что причина развала и уничтожения СССР — предательство, это значит, что мы не извлекли никаких уроков, и это очень опасно… Ну хорошо, не было бы Горбачева, был бы сейчас СССР с Латвией, Эстонией, Литвой, со Львовом… Вообще-то его поддержали, у него был феноменальный уровень доверия… Нельзя сказать, что Горбачев пришел и начал делать то, против чего были все, это неправда!» — заявил Шахназаров.

По словам кинорежиссера, у любого политического лидера есть опорная база, в обсуждаемом случае — партия и народные массы. Дело в том, что качество этой базы у Горбачева и у Сталина было совершенно разным. В том числе и поэтому, но и не только, Горбачев — не Сталин, считает режиссер. Качество элиты при Сталине, прошедшей Гражданскую войну и верящей в свои идеалы, разительно отличалось от того, что было при Горбачеве в 80-е годы с ее тотальным неверием ни во что.

Напомним, что лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в своей книге «Красная весна» описал феномен развала Советского Союза с различных сторон. Помимо проектной мотивации части элит верхушки спецслужб и КПСС, имел место и фактор изменения качества «материала» самих элит, основанный на потере мобилизационного потенциала и остывании тех идей, которые элита по инерции транслировала.

В то же самое время и народ, подвергшийся информационно-психологической атаке в перестройку, поддержал в существенной степени и в еще большей степени не противился процессу разрушения советского государства. Горбачев же, придя к власти, имел дело с партией, которая была готова поддержать любые его разрушительные инициативы, в том числе и упразднение руководящей и направляющей роли компартии, что она успешно и сделала. Народ же этому не оказал никакого сопротивления.