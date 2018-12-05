Нижний Новгород, 5 декабря, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Интересное дело рассматривается Арбитражным судом Нижегородской области — сын одного известного бизнесмена банкротит сына другого известного бизнесмена. Антон Рассказов, чьи данные совпадают с данными сына члена правления банка «Ассоциация» Вячеслава Рассказова, уклоняется от передачи финансовому управляющему, назначенному судом, документов о принадлежащем ему имуществе, сделках, совершённых за три последних года, и сведений об имеющихся счетах. Управляющий в рамках проводимой до 29 января 2019 года процедуры реструктуризации задолженности вынужден был истребовать данные через суд, а должника предупредили, что сокрытие «влечет за собой ответственность», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск о банкротстве Антона Вячеславовича Рассказова поступил в Арбитражный суд Нижегородской области 18 апреля 2018 года, истцом выступил Юрий Владимирович Буланов, чьи данные совпадают с данными сына депутата Заксобрания, директора концерна «Термаль» Владимира Буланова. Сумма исковых требований составляла 17 598 000 рублей.

5 сентября 2018 года заявление о признании гражданина банкротом было признано обоснованным и в отношении него ввели процедуру реструктуризации задолженности.

«В обоснование своих требований заявитель указывает на вступившее в законную силу решение Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 22.01.2018 года по делу №2−2120/2018, согласно которому с должника в пользу заявителя взысканы 6 000 000 рублей долга, 6 480 000 рублей процентов, 5 118 000 рублей пени, 60 000 рублей государственной пошлины», — отмечалось в решении суда и уточнялось, что в собственности должника имеется лишь квартира.

Финансовым управляющим должника была утверждена Надежда Маслова.

В октябре в рамках банкротного дела в суд поступило ходатайство от АО «КБ ДельтаКредит», которому Рассказов задолжал 1 166 137 рублей 5 копеек по кредиту от 2013 года. При этом ранее решением районного суда по иску банка было обращено взыскание на ипотечную квартиру Антона Рассказова в Нижнем Новгороде.

На действия должника в ходе процедуры неоднократно жаловался финансовый управляющий, пытавшийся установить ограничительные меры на единственное имущество.

«В силу того, что Рассказов А. В. ведет себя недобросовестно, не предоставляет документацию финансовому управляющему, в том числе список имущества, список кредиторов, у управляющего отсутствует информация о том, какого числа снимается ипотека на квартиру. Маслова Н. С. предполагает, что должник может предпринимать попытки к реализации квартиры, в связи с чем просит запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области» совершать регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, а именно квартиры, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, ул. Г. Ивлеева, д. 32», — отмечалось в материалах дела.

В наложении обеспечительных мер заявителю отказали, а вот необходимые сведения суд по запросу управляющей истребовал, а должника предупредил, что сокрытие имущества, «а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность».

Напомним, в 2010 году Антон Рассказов был фигурантом дела о гибели 16-летнего мотоциклиста, с которым он устроил гонки и в результате тот попал под колёса автомобиля «Хаммер» под управлением Рассказова. По сообщениям федеральных СМИ, поводом для гонок стал неприличный жест, показанный мотоциклисту. К ответственности Рассказов привлечён не был.

История о банкротстве Антона Рассказова вызвала интерес жителей региона.

«Подросло следующее поколение нижегородской «элиты», «Суммы, в принципе, для тех фамилий, которые озвучены, плевые. Думаю, разрулят», «Из жизни нижегородских мажоров. Парень насмерть задавил 16-летнего юношу — дело закрыли. Наделал миллионных долгов и не отдает. А просто папа-банкир. Интересно, опять выручит?» — вопрошали горожане.