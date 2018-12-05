Орландо, США, 5 декабря, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Трехметровый аллигатор, напавший на жителя американского штата Флорида, больше дня ходил с кроссовкой в пасти, оставшейся в результате нападения, сообщает агентство Associated Press

Me Аллигатор

По словам шерифа, рептилия напала на мужчину возле озера в Лэйкленде 3 декабря. Мужчина серьезно не пострадал, однако был отправлен в больницу из предосторожности.

Представители природоохранной службы обнаружили, что аллигатор в озере больше дня плавал с кроссовкой в зубах. Однако вскоре рептилия выплюнула кроссовку, которая была выловлена из озера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября организация по охране дикой природы штата Флорида сняла часть обвинений с местного жителя, который в июне 2018 года забежал в магазин за пивом с аллигатором в руках. С него было снято обвинение в хранении или демонстрации ядовитых рептилий, так как аллигатор не является ядовитым.