Мехико, 5 декабря, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Погранслужба США задержала около 800 мигрантов из Центральной Америки при попытке пересечь границу, заявил директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен на радиостанции Formula.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По его словам, большое число мигрантов пыталось пересечь границу с США в районе мексиканской Тихуаны, в результате чего эти мигранты были задержаны. По оценкам Гильена, было задержано около 800 человек. Он подчеркнул, что в настоящее время в лагере для мигрантов в Мексике находятся около 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря власти Мексики решили выселить людей из «каравана мигрантов» со стадиона в Тихуане по причине антисанитарии. Взамен стадиона мигрантам предложили временное убежище в бедном районе города.